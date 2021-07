A la découverte des Cévennes en mobylette

Pour 65 euros la journée, Aurélie et Léo, 22 ans, ont choisi la mobylette pour découvrir les Cévennes ardéchoises, un périple de 60 km de village en village. "C'est génial, ça permet vraiment d'atteindre les petits hameaux isolés", "On a le choix de s'arrêter et de ne pas s'arrêter, de faire une petite pause sur un banc et admirer le paysage. Franchement, c'est parfait", confient-ils. Faire un circuit en mob pour prendre le temps, s'émerveiller devant un mystérieux château, voyager dans le passé, Aurélie et Léo en profitent pleinement. "Mes parents avaient des mobylettes ou des Solex. On se croirait comme sur un vélo, sauf qu'on n'a pas besoin de pédaler, donc là, c'est vraiment sympa", "Ça fait un peu vintage, ça permet de voir beaucoup de paysages", racontent ces jeunes. A mi-parcours, halte obligatoire dans une auberge du pays pour goûter la charcuterie locale ou la savoureuse omelette aux champignons. C'est ici que tous les amoureux de la mob se rencontrent. Qui est à l'origine de ces circuits touristiques en mobylette ?