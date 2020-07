À la découverte des chapeaux de paille de Caussade

Pour se protéger du soleil, rien de tel qu'un beau chapeau de paille. À Caussade (Tarn-et-Garonne), on en fabrique depuis plus de deux siècles. Un savoir-faire que les artisans comptent bien transmettre aux générations futures. Dans un atelier, les capelines sont faites à partir de pailles tressées et sont ensuite moulées dans des machines vieilles de presque 100 ans pour conserver leur forme. Quant aux techniques, ces chapeliers adoptent les mêmes méthodes qu'il y a plus de 200 ans.