A la découverte des châteaux du Limousin

Son histoire et son architecture en font l'un des châteaux les plus connus de la Creuse. Edifié au XIIème siècle, avant d'être détruit par les Anglais puis reconstruit par un maréchal de France, le château de Boussac vit au ralenti à l'approche de l'hiver. Il y a cinq ans, l'édifice a été laissé à l'abandon jusqu'à ce que sa propriétaire actuelle ne tombe dessus par hasard. Le château de Boussac, George Sand y a séjourné une trentaine d'années. Elle y a écrit son premier roman champêtre. Un autre château, celui de Pompadour, n'a sans doute jamais eu la visite de son illustre propriétaire. Il s'agit d'un cadeau de Louis XV qui permit à Jeanne-Antoinette Poisson de devenir marquise de Pompadour. Elle y favorisa l'élevage de chevaux. A l'arrière du château se trouvent d'ailleurs le manège et les écuries d'un haut-lieu du cheval dans le pays. Le château de Bonneval, quant à lui, appartient à la même famille depuis le XIème siècle. Un patrimoine que ses habitants prennent plaisir à contempler depuis leurs jardins. En attendant que les visites reprennent, les propriétaires s'occupent eux-mêmes des travaux.