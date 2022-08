À la découverte des Cyclades : Syros en scooter

Au pied d'anciens immeubles d'armateurs se trouve la plage publique de Vaporia. Parmi les baigneurs, il y a Christine, Française, qui vit cinq mois de l'année sur l'île. "C'est devenu une plage de ville ici, mais vraiment populaire, sympathique, un petit paradis", témoigne-t-elle. À l'âge de six ans, un homme a découvert ce petit paradis. Michaelis, 71 ans, est un peu l'animateur en chef de la plage. À Vaporia, la musique n'a pas changé depuis les années 60. Michaelis et ses amis, sont fans de chansons italiennes, mais aussi françaises. En scooter, comme dans la plupart des îles grecques, nous partons sur les traces d'un des chanteurs les plus populaires du pays, Markos Vamvakaris. Né à Syros, il est le père du Rebetiko, le fado grec. Dans l'école de musique qui porte son nom, des élèves sont en pleine répétition. Le chanteur retrouvait peut-être sa bien-aimée dans les ruelles de la ville haute, avec ses maisons blanches et bleues, typiques des Cyclades. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Poupon