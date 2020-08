À la découverte des danses régionales : la farandole à Arles

À Arles, la farandole est une ode à la joie, virevoltante au rythme des tambourins et des galoubets. Cette danse symbolise le partage de la joie, des us et coutumes ainsi que de l'art de vivre. En Provence, danser la farandole s'apprend dès le plus jeune âge. Mais elle est assez compliquée et ne s'improvise pas trop. Les pas sont inspirés de la danse classique et il faut beaucoup d'exercices pour avoir des résultats acceptables.