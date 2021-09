À la découverte des doris, ces bateaux traditionnels du Cotentin

Ils colorent le port de Carteret. Ce jour-là, une dizaine de doris sont de sortie pour offrir une promenade aux vacanciers. Certains s'essayent même à la rame. Ces petites embarcations, fabriquées dans le Cotentin, ont pour la première fois quitté la Normandie en 1875. Elles ont ensuite été transportées sur des grands bateaux, des goélettes, et envoyées au large du Canada. Après deux saisons de pêche à Terre-Neuve, les doris sont revenus sur les côtes normandes. Ils ont été revendus à bas prix à des pêcheurs locaux. C'est un patrimoine normand que l'association "Tolet Général" tente de préserver. À l'atelier, ils sont une trentaine de bénévoles à s'affairer autour des doris. Quatre embarcations sont restaurées chaque année et les bricoleurs s'attaquent même aux cas les plus désespérés. Malgré les expériences, chaque restauration est un nouveau défi. Opticien, gardien de phare, fleuriste... peu importe les compétences, les bénévoles ont tous la même passion pour le patrimoine.