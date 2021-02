Les entrailles du piton de la Fournaise, à La Réunion

Majestueux à chaque éruption mais aussi lorsqu'il dort, le piton de la Fournaise est un trésor de géologie, mais pas seulement. "C'est la terre de nos origines et en même temps, l'origine de nos terres", explique Alain. Plusieurs heures de marche sous un soleil écrasant et des forêts considérables, c'est le dépaysement total. En avril 2018, nos explorateurs assistent à l'éruption du piton Jasmin. Aujourd'hui, la lave a refroidi. La grotte est assez vaste. Avoir une radio pour communiquer est un impératif pour la sécurité. Les lieux sont magnifiques mais instables, et trop de parties sont effondrées. Un tunnel s'est formé en 2015. La lave propulsée par la pression du gaz à plus de 1 300 degrés a dessiné une nouvelle carte des lieux. Un spectacle haut en couleur s'offre alors aux visiteurs. Cette exploration est une première pour Catherine. "C'est une source d'émerveillement qu'on soit en dessous ou au-dessus", lance-t-elle. Et la magie s'intensifie à mesure que le groupe s'enfonce un peu plus dans les profondeurs de la terre. Des petits trous sur les toits du tunnel laissent passer quelques rayons de soleil composant une symphonie de volute de lumière.