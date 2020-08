A la découverte des fascinants alignements de menhirs à Carnac

C'est à Carnac (Morbihan) que se trouve la plus grande concentration de menhirs au monde. Sur plus de six kilomètres s'étalent des paysages de pierres infinies. Les alignements de menhirs de Carnac sont les toutes premières traces d'architecture humaine. Vieux de 6 000 ans, ces milliers de menhirs alimentent encore l'imagination populaire et attisent la curiosité des visiteurs. Paradoxalement, le site n'est pas classé au patrimoine mondial de l'Unesco.