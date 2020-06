A la découverte des fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire

Situé dans les monts d'Auvergne, le village de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) abrite un atelier pas comme les autres, niché sous la terre. Ici, on transforme l'eau en matière depuis deux siècles. La découverte des fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire dévoile aux visiteurs aussi bien un dispositif extraordinaire aiguisant leur curiosité, mais aussi tout le savoir-faire de cette entreprise familiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.