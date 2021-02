Les grottes sous-marines de Corse

Sous l'eau, la Corse offre des images inoubliables. Dans les réserves, mérous, corbs et autres espèces évoluent sans être dérangées. Le long des tombants, des forêts de gorgones colonisent encore les lieux. Pourtant, comme dans toute la Méditerranée, l'équilibre est ici fragile. Au large de l'Île de la Giraglia (Haute-Corse), une équipe de scientifiques étudie et cartographie les grottes sous-marines, à la demande du parc naturel marin du Cap Corse. Photographier, filmer, assurer un inventaire des espèces... ce sont les missions du jour. Mais la rigueur scientifique n'est pas incompatible avec le plaisir des yeux et ce bonheur de la découverte. Mieux comprendre les changements climatiques pour protéger le milieu, c'est un souci constant. Au fil des plongées, des sondes sont placées pour mesurer la luminosité des grottes et la température de l'eau. Depuis 2010, 176 grottes ont été répertoriées autour de la Corse. Les côtes insulaires sont loin de nous avoir livré tous leurs secrets.