A la découverte des illuminations estivales de Béziers

Pour relancer le tourisme, les illuminations de Béziers sont plus belles que jamais. C'est à la nuit tombée que la ville se révèle : jardins métamorphosés et arbres décorés. Même les fontaines se prêtent au jeu de sons et lumières. Comme la féria du mois d'août se fera en format réduit à Béziers, 40% du budget prévu a servi à financer ces décorations. En place jusqu'à la fin de l'été, ces illuminations donnent au centre-ville un air de vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.