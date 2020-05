A la découverte des jardins d'Eyrignac, un joyau végétal de la Dordogne

Les jardins d'Eyrignac, à Salignac-Eyvigues (Dordogne), ont rouvert il y a une semaine. Les habitués retrouvent leur havre de paix et les visiteurs, encore rares en ce début de déconfinement, découvrent un lieu inhabituel. Mais les uns comme les autres se laissent surprendre par des perspectives d'habitudes inconnues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.