A la découverte des lacs Merlet, un coin de paradis en Savoie

C'est une vallée secrète très peu connue, où les animaux semblent plus nombreux que les hommes. Là où les nuages flirtent avec les sommets, la nature nous offre ce tableau. Entrons dans le parc national de la Vanoise. Pascal connaît tous les trésors de cette montagne, car il l'arpente depuis 25 ans. Ici, il est interdit de ramasser certaines fleurs. Alors, levons nos yeux pour admirer ce panorama à 180 degrés. Après 2h30 de marche, notre guide nous fait découvrir l'une des merveilles de la Savoie. Le lac Merlet se loge dans un cirque glaciaire, à 2 449 mètres d'altitude. Il est dit que c'est l'un des lacs les plus profonds du parc de la Vanoise. On avoisine les 25 mètres, soit l'équivalent d'une piscine en profondeur. Un peu plus bas, un couple contemple un autre lac. "C'est un peu le paradis, on est seul au monde", confie-t-il. C'est aussi ce qui a séduit Corine, il y a douze ans. Chaque été, elle vient habiter dans ce refuge pour accueillir les randonneurs de passage et profiter de ce cadre de vie. Avant de redescendre dans la vallée, on est passé chez Bernard, le dernier agriculteur de Courchevel.