A la découverte des milieux marins protégés de Théoule-sur-Mer

Les sentiers sous-marins se multiplient dans les Alpes-Maritimes. Ces sites constituent non seulement une activité nautique, mais également un lieu de découverte et de protection de la biodiversité. A Théoule-sur-Mer, un sentier sous-marin peut être visité en famille. L'occasion, pour petits et grands, d'explorer durant une heure la faune aquatique et les richesses sous-marines.