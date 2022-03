A la découverte des montagnes du Morvan

Plus on s'approche, plus la ville s'élève à des hauteurs insoupçonnées. C'est à Château-Chinon que l'ancien maire, enfermé dans l'une chambre d'hôtel du Vieux Morvan, a appris qu'il serait président. Il s'appelait François Mitterrand. Mais ici, il n'a pas besoin de monter le perron de l'Elysée pour atteindre les sommets. Laurent Soullard, adjoint au maire de Château-Chinon, est né ici. La Nièvre, c'est son département. Mais son identité, ce sont les montagnes, le Morvan. Quelle que soit la saison ou l'horizon, le ciel colore la terre, du vert foncé au vert clair, de l'obscurité à la lumière. "Avec des paysages à couper le souffle, on se croirait au Canada", confie Laurent. Question précipitation, le Morvan prend des airs involontaires de chutes du Niagara comme ici sur les pentes du Mont Beuvray. Il n'a fallu creuser que quelques centimètres pour que Vincent mette ses pas sur des pierres qui n'ont pas bougé depuis vingt siècles. Environ 100 ans avant Jésus-Christ, le peuple Celte des Eduens avait bâti sa capitale sur le Mont Beuvray. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda