A la découverte des monts des Flandres

Dominique Delabroye est un peu tendu. Le berger conduit ses 28 moutons vers leurs pâturages d'été à deux kilomètres d'ici, en haut du Mont des Cats. Il entraîne derrière lui tout son village. Une transhumance qui a de quoi surprendre dans cette région du nord de la France dont les petites montagnes ne dépassent pas les 110 à 176 mètres. Des collines verdoyantes qui ondulent à l'horizon et enjambent la frontière belge. Dominique, le berger, ne quitterait ces montagnes pour rien au monde. Pendant que les moutons se familiarisent avec leur nouvelle maison, à quelques mètres de là, des artisans continuent le travail. Ils fabriquent le fromage du Mont des Cats, un emblème de la région. En 200 ans, le matériel a un peu changé, mais la recette reste la même, le plaisir aussi. À Castel, vous trouverez un authentique moulin, des panneaux écrits en flamand et un blason des Flandres bien visible. Détrompez-vous, nous n'avons pas passé la frontière, nous sommes toujours dans la partie française des Flandres. À 176 mètres, c'est le village le plus haut de tous les monts. D'autres monts sont également à découvrir dans les Flandres.