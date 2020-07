A la découverte des Navirades d'Escale à Sète

Au son des hautbois, le port de Sète (Hérault) se transforme en une scène à ciel ouvert. Pour l'assistance rassemblée sur les quais, c'est un spectacle dépaysant et chargé d'histoires. Si les touristes sont aux anges, les Sétois, eux aussi, profitent de l'instant pour se réapproprier ces canaux qui leur sont si chers. A Sète, les Navirades sont surtout l'occasion de partager un moment de communion les pieds dans l'eau.