À la découverte des oiseaux des champs, dans la baie de Somme

Il faut prendre le temps d'ouvrir les yeux et les oreilles. Pour observer des oiseaux, le parc du Marquenterre est l'endroit idéal. C'est une réserve naturelle, 90 espèces d'oiseaux migrateurs se rendent ici pour faire étape. "C'est magnifique, c'est génial", nous relate une famille de visiteurs. Philippe Caruette, responsable pédagogique, reconnaît en un clin d'œil tous ces spécimens, comme ce couple de cigognes blanches. Le guide nous emmène devant cette héronnière, où nichent des spatules, aigrettes ou encore des hérons. "On se sent privilégié dans l'observation et puis, on se sent aussi responsables. La protection de la nature, c'est beaucoup de travail scientifique et pédagogique pour garder ça. Parce que c'est notre patrimoine", nous affirme-t-il Cette richesse, les visiteurs peuvent la trouver en dehors du parc, dans un endroit plus commun, les champs. Claude met en évidence ce qu'on ne voit plus ou peu. Des petits oiseaux nichés dans les arbres de la campagne. "Être dans la nature et de découvrir les oiseaux, c'est une joie immense", nous rapporte une visiteuse. Ces sorties dans les champs donnent l'occasion d'observer cette nature d'une autre manière. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire