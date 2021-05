A la découverte des petites ruelles colorées de Ciboure dans le Pays basque

Face à Saint-Jean-de-Luz, le charme discret de Ciboure et de son quartier pittoresque se découvre. Pendant des siècles, les plus belles traditions basques ont forgé la réputation de ce vieux village de pêcheurs. Thomas, 21 ans, revient de plusieurs heures passées seul en mer. La pêche a été bonne. Les produits de Thomas viendront faire le bonheur de Michel. Le restaurant de ce dernier est une institution à Ciboure. Ses petits plats sont des spécialités locales. A Ciboure, l'ambiance est paisible et les petites rues chargées d'histoire. La rue Agorette est le cœur de la ville. Autrefois, elle était même l'axe principal de Ciboure. Nous faisons ensuite un arrêt autour de l'ancienne fontaine qui date de 1676. Ce monument est un témoignage du passé et un souvenir d'enfance pour Guy, l'enfant du pays. Hier comme aujourd'hui, c'est autour du fronton que se retrouve la jeunesse basque pour jouer à la pelote, un sport important pour le Pays basque. Tant de petites histoires jalonnent les ruelles de Ciboure. Un patrimoine exceptionnel et des personnages attachants.