À la découverte des ponts couverts de Strasbourg

La ville de Strasbourg compte plus de 100 ponts passerelles. Sur un affluent du Rhin, les bateaux-mouches débutent leur croisière. Thierry est capitaine. Il navigue depuis 33 ans sur les canaux. Les ponts couverts sont l'un des sites les plus célèbres d'Alsace. Un décor magnifique de style moyenâgeux. C'est un ensemble de quatre ponts et trois tours. Olivier Ohresser connaît tout de leur histoire. "Ces ponts couverts sont la défense fluviale de la ville de Strasbourg", lance-t-il. Près de cette écluse, la tour de l'abattoir symbolisait le malheur. Éclusier depuis quinze ans, Denis Schmitt explique que les gens qui étaient dans les tours étaient condamnés et n'avaient plus espoir d'en ressortir. Aujourd'hui, les gens adorent ces ponts, symboles pour eux d'un romantisme alsacien. De chaque côté de la pointe terrestre se trouvent des canonnières. D'ici, l'armée pouvait toucher les bateaux ennemis grâce aux canons. Tout en haut du barrage, sur une esplanade, les visiteurs peuvent apprécier une vue panoramique sur les ponts. C'est un lieu dédié aux amoureux. De pont en pont, il faut se laisser porter au fil de l'eau pour y découvrir toute une ambiance. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez