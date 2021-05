À la découverte des secrets et curiosités des rues de Morlaix, dans le Finistère

Vu d'en haut, au pied du gigantesque viaduc s'étend le plus vieux quartier de Morlaix. Il faut parcourir ses ruelles anciennes pour remonter le temps. On y découvre toute l'histoire d'une ville et des maisons typiques à pans-de-bois. Ty Coz est l'un des lieux les plus emblématiques. Elle date du XVe siècle et il a fallu trois générations pour la construire. Sauvegarder le patrimoine, c'est une évidence pour tous les habitants de la vieille ville. "La grande rue est l'une des rues principales de Morlaix au Moyen Âge. À l'époque, beaucoup de commerçants, d'artisans et de pêcheurs étaient venus s'abriter dans la ville protégée par des remparts ", raconte Julien Thomas, responsable de musée. Impossible de visiter Morlaix sans s'arrêter chez Donatienne Salvant. Son bric-à-brac est une institution, avec une myriade d'antiquités bretonnes. "C'est ça qui fait le charme du dédale de la maison. On peut toujours faire des découvertes", se réjouit-elle. Conserver les reliques de sa ville est un devoir pour celle qui est aussi sculptrice sur bois, comme ses aïeux.