A la découverte des splendides églises en bois de Roumanie

Les Roumains en étaient convaincus, plus la flèche de leur église serait haute, plus vite leurs prières iraient à Dieu. Il y a 300 ans, ils ont donc construit l'un des bâtiments en bois les plus élevés d'Europe. Son sommet culmine à 72 mètres. Le père Tomos dirige la paroisse de Surdesti (Roumanie) depuis onze ans. Il est le gardien privilégié de cette église catholique bâtie en bois de chêne. Dans une région majoritairement orthodoxe, Surdesti est devenu au fil des siècles le symbole de la foi catholique. Dans la plus pure tradition gréco-byzantine, serrés les uns contre les autres, les hommes devant et les femmes derrière, ils sont chaque dimanche une centaine à venir prier. Dans le nord de la Roumanie, la région du Maramures compte une quarantaine d'églises en bois. Huit sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Et derrière chacune d'elles, se cache un savoir-faire ancestral, celui des derniers bardeliers de Roumanie. Le travail du bois est pour eux l'histoire de toute une vie, mais aussi une histoire de famille.