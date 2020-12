À la découverte des traditions de Noël en Grèce

Le ciel d'Athènes s'assombrit déjà. Les Grecs sont confinés, il n'y a donc pas grand monde dans les rues. Habituellement, les touristes affluent et les habitants tapent aux portes pour entonner les chants de Noël contre quelques pièces, mais ici, pas une note. Noël se prépare en fait dans l'intimité des maisons et des appartements. Demeter et Kostas tiennent à ce que leurs enfants vivent les mêmes fêtes que dans leur enfance. Le lendemain, des odeurs de sucres fondus nous mènent jusqu'à une rue discrète, la pâtisserie de Stavros Iskidakis. Ici, on fabrique les meilleurs melomakarona d'Athènes, un gâteau incontournable à Noël. Au magasin, les stocks s'écoulent très vite et tout le monde en profitent. En Grèce, à cause de la pandémie, les principaux commerces ouverts sont les supermarchés, les pharmacies, mais aussi les magasins éphémères de Noël, très prisés dans le pays. Parmi les incontournables, on trouve les bateaux en bois et les clés pour les superstitieux. À Noël, selon la légende, des gnomes malveillants sortent de terre pour voler les cadeaux.