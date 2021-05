À la découverte des villages fortifiés du Béarn

Depuis huit siècles, ce vieux pont enjambe fièrement la rivière. Il veille sur la ville et fait résonner la célèbre devise de Gaston Fébus, prince de Béarn : "prends-y si tu oses". Et si dans la ville, les remparts ont pratiquement disparu, on retrouve des vestiges des fortifications. "Gaston Fébus voulait que le Béarn reste indépendant, c'est pour ça qu'il a fortifié beaucoup de villes", raconte la guide Claudie Brusac. Orthez était son fief. Dans la vieille ville, mise à part la tour Moncade encore debout, tout a été détruit pendant les guerres de religion, et même dispersé pendant la Révolution. Mais au bout de ses 141 marches, il reste le plaisir de découvrir l'une des plus belles vues sur les Pyrénées. Quelques kilomètres plus loin, au cœur des collines verdoyantes du Béarn, un château sort des arbres. Construit au XIVe siècle, il a traversé toutes les guerres sans dommage grâce à sa vue à 360°. Pour leur part, les églises fortifiées sont l'une des caractéristiques de cette région. Mais celle de Saint-Girons de Monein est unique dans le pays grâce à sa charpente. Cette structure impressionnante est en forme de coque de navire renversée.