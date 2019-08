A la découverte du barrage d'Emosson

Construit en 1975, le barrage d'Emosson attire chaque année près de 300 000 visiteurs. Les touristes peuvent découvrir cet édifice majestueux, ainsi que le paysage naturel qu'il offre en empruntant un train panoramique, puis en montant à bord d'un funiculaire. Le barrage d'Emosson, c'est aussi l'un des lieux de pêche les plus prisés en Valais. Sa centrale hydroélectrique, elle, peut alimenter jusqu'à 150 000 foyers, grâce à des millions de mètres cube d'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.