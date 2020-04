A la découverte du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

Dans le Bassin minier du Nord-Pas de Calais, les imposants terrils dominent un monde figé. Avec le confinement, le silence y règne et seuls les chants d'oiseaux ricochent sur ces dépôts de schistes noirs. Sans les touristes, les chevalements de l'ancien carreau de mine d'Oignies ressemblent à un décor de cinéma abandonné par ses figurants. Dans les cités-jardins aux maisons typiques bien ordonnées, les fenêtres sont remplies de messages de soutien aux personnels soignants en cette période de crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.