A la découverte du berceau chinois des feux d’artifice

Au cœur de la nuit, une explosion de couleurs et de lumières : les feux d'artifice, dont la capitale mondiale est Liuyang, font le bonheur des petits et grands tous les ans pour terminer l'année en beauté. C'est dans cette ville du centre de la Chine qu'ils sont nés il y a plus de 1 000 ans. L'inventeur du feu d'artifice, c'est le moine Li Tian. Ici, il est considéré comme un quasi-Dieu. L'un de ses nombreux descendants vient chaque jour pour lui rendre hommage. Grâce à son invention, 400 000 personnes, un habitant sur trois vivent ici de la pyrotechnie. Un millier d'usines qui fabriquent près de la moitié des feux d'artifice vendus dans le monde. Celle-ci compte 400 ouvriers, des femmes en majorité. A Liuyang, c'est un peu tous les jours la fête. Ce soir, le ciel s'illumine à l'occasion d'une compétition entre les artificiers de la ville. On juge trois critères : la forme du design, le respect des règles de sécurité et le niveau de bruit et de fumée. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu