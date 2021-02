A la découverte du bocage breton

Il dessine le contour de nos campagnes. Le bocage breton s'articule en kilomètres de haies, de bosquets et de talus. Un patrimoine agricole que cet éleveur compte bien développer sur ses pâturages. A terme, ces jeunes arbres vont pouvoir protéger les vaches d'Etienne Salaün du vent l'hiver et du soleil l'été. Le bocage se réinvente car il est en train de disparaître des campagnes. Dans les années 50, l'agriculture change et s'intensifie dans l'Hexagone. La Bretagne connaît alors plusieurs remembrements pour faciliter la production. Depuis cette époque, deux tiers des haies ont disparu dans le pays. "Nos anciens avaient de petites parcelles avec des talus", confie Céline Fichou, agricultrice. "Nous, on a tout enlevé et le résultat c'est que les sols ne tiennent plus", a-t-elle ajouté. Pour inverser la tendance, une productrice de plantes aromatiques a fait appel à Pascal. Ce forestier reçoit de nombreuses demandes venant d'agriculteurs bretons. Cette année, il doit installer avec son équipe 50 kilomètres de bocage. C'est presque deux fois plus que l'an dernier.