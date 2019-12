À la découverte du Cap-Vert et de sa musique métissée

Le Cap-Vert se situe au large du Sénégal, en Afrique. Cette destination est dotée d'un paysage paradisiaque bercé par sa musique et sa mélodie. D'ailleurs, ces derniers font l'âme de ce pays. Découvrez en images la culture musicale du Cap-Vert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.