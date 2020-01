À la découverte du carnaval de Limoux

À Limoux (Aude), aucun habitant ne voudrait manquer l'ouverture du carnaval. Cette passion du déguisement a été créée par les meuniers de Limoux en 1604 et se transmet de génération en génération. Les Limouxins y viennent également pour se faire "chiner" par les meuniers et leurs bâtons. Ces derniers vont défiler sous les arcades tous les week-ends, pendant trois mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.