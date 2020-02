A la découverte du carnaval de Rio

C'est la semaine du mardi gras. Au Brésil, le carnaval de Rio bat son plein. Les unes après les autres, les treize meilleures écoles de samba se lancent dans le sambodrome. Plus qu'une fête, ces défilés sont aussi une compétition acharnée. Les participants seront notés en fonction de leurs déguisements et de leurs pas de danses. Retour en images sur les dernières semaines de préparation avant le carnaval. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.