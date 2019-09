À la découverte du château de Commarque, un lieu d'aventure et d'histoire

Le château de Commarque a été construit au XIIème siècle, en Dordogne. Abandonné au XVIème siècle, ce monument a failli disparaître sans l'intervention d'une famille. En effet, Hubert de Commarque a racheté le site en 1968 et l'a rénové progressivement. Le château est d'ailleurs ouvert au public et des milliers de visiteurs viennent découvrir l'évolution des travaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.