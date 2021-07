À la découverte du château de Pesteils dans le Cantal

Au château de Pesteils, l’histoire ne semble jamais vraiment terminer. Et ce jeudi matin, ce sont des écoliers qui vont nous accompagner sur les chemins du passé. Alors pour devenir un chevalier ou une princesse le temps de visite, quelques accessoires suffisent, au bonheur des plus jeunes. Dans ce château habité par la même famille depuis plus de 400 ans, les curiosités à découvrir ne manquent pas. Mais pour capter toute l’attention de ce jeune public, la visite se fait sous forme de devinettes. Avec ses peintures, ses fresques multicentenaires et son mobilier, le château a fière allure. Longtemps appelé la forteresse de Polminhac, il compte une cinquantaine de pièces. Sur le toit, à près de 40 mètres de hauteur, là où flotte l’étendard de la famille de Miramon depuis des siècles, son gardien aime scruter l’horizon, à en oublier le danger et le temps qui passe. En plus du plaisir des yeux, ce château est une aubaine pour toute l’économie locale, car chaque année, plus d’un tiers de ses visiteurs sont des touristes étrangers.