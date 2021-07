A la découverte du château de Val à Lanobre

On le croirait dessiné pour des aventures de contes de fée, un décor de cinéma grandeur nature. Construit au XVe siècle, le château de Val dominait alors toute une vallée habitée. C'est dans les années 50, à la création du barrage de Bort-les-Orgues, que l'eau est venue former un écrin autour du château. A l'intérieur, au fil des pièces, les touristes découvrent la vie de château des propriétaires qui se sont succédé depuis 600 ans. Mais depuis 70 ans, celui qui donne ses lettres de noblesse touristique au château de Val c'est le barrage de Bort-les-Orgues. Il est le premier aménagement de toute la vallée de la Dordogne. Si aujourd'hui il alimente toute la région en électricité, c'est surtout la retenue d'eau artificielle qui a transformé le paysage. Le lac fait 21 km de long, soit 63 fois le Stade de France en termes de superficie. Chaque été, le château avec le lac et sa base nautique attirent des milliers de touristes. Les activités y sont accessibles et pas trop chères. Ici, tous les moyens sont bons pour admirer le château de Val, trésor caché du Cantal.