À la découverte du château du Sailhant dans le Cantal

À première vue, le château semble poser au beau milieu de la nature. Et pourtant, le Sailhant est perché à plus de 30 mètres de hauteur sur son promontoire volcanique. Il renferme près de 1 000 ans d'histoire avec, à la clé, une beauté toujours aussi captivante. Julien Mouton est le gardien des lieux. Il connaît l'endroit par cœur, aussi bien les septs tours que la longue façade, façonnée durant près de huit siècles. Pour les visites, c'est Fabienne, son épouse, qui guide les curieux. De la chapelle jusqu'aux différents salons et chambres du château, 1 500 m² sont répartis sur trois étages. L'intégralité du château du Sailhant a été meublée et restaurée par le propriétaire, un architecte américain, durant plus de 20 ans. Si les marins ont le phare pour repère, les habitants du village d'Andelat (Cantal), eux, ont leur château du Sailhant. "On l'a dans notre cœur", a témoigné l'un d'eux. Chaque année, l'imposant château et sa cascade font le bonheur de plus de 7 000 visiteurs.