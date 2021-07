À la découverte du château médiéval d'Anjony au Cantal

Un donjon à plus de 40 mètres de haut et quatre tours rondes dressées vers le ciel. C'est ainsi que le château d'Anjony apparaît aux visiteurs qui s'aventurent dans la verdoyante vallée de la Doire. Une forteresse typique du XVe siècle, austère au premier coup d'œil, mais chaleureuse quand on l'approche. Voici Monsieur Le Marcquis, difficile à croire, mais le château est habité par la même famille depuis l'origine, soit près de 20 générations. Pour Robert de Léotoing d'Anjony, son plaisir est d'égrener les anecdotes historiques sur ses ancêtres pour enrichir les visites. Lui et son épouse apprécient ces échanges avec le public. Le château est ouvert à la visite depuis 80 ans. Allisson a quitté le Nord pour vivre au château d'Anjony. Elle s'est formée pour accueillir les milliers de visiteurs qui y viennent chaque été. Un choix de vie de famille qu'elle ne regrette absolument pas. Son mari s'occupe de l'intendance et des jardins. Un décor de chevalier qui fascine au quotidien leurs enfants.