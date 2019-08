À la découverte du Colorado niçois à Daluis

Le paysage immense a de quoi surprendre à Daluis, dans les Alpes-Maritimes. Ses gorges et ses roches rouges aux formes étonnantes ont d'ailleurs été surnommé le Colorado niçois. Robert Spinner, âgé de 94 ans, fait partie des amoureux de la région. Il s'occupe de ses vignes au moins trois fois par semaine. Le climat ainsi que la nature du sol y sont très propices à la culture de la vigne. Un peu plus loin, à Villeneuve-d'Entraunes, rendez-vous dans un petit resto pour goûter aux raviolis réputés pour leur goût unique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.