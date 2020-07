À la découverte du Couserans : la vallée de Bethmale

L'Ariège recèle de nombreuses vallées. Celle de Bethmale est tout simplement magnifique. Sur le col de la Core, à 1 395 mètres d'altitude, la vue sur la descente est imprenable. Deux communes composent la vallée : Ayet et Samortein. Découvrez les incontournables de Bethmale et son célèbre fromage.