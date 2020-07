A la découverte du Couserans : le hameau de Cominac

Autrefois, le hameau de Cominac était réputé pour être la capitale des montreurs d'ours. Mais il se distingue surtout par ses granges aux toits à pas d'oiseau et aux murs en pierre. Dominé par les montagnes, ce lieu, dit au cœur du Couserans, témoigne d'une longue tradition agricole. Pour faire perdurer ce patrimoine des montagnes de plus en plus de granges sont transformées en maisons ou en gîtes.