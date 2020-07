A la découverte du Couserans : les spécialités culinaires ariégeoises

Couserans est un terroir riche qui se reflète dans les assiettes. Pour avoir un aperçu de cette richesse, direction Saint-Girons dans l'auberge de Laurent Bubola et Yannick Bartet. Pour sublimer leurs recettes, ils sillonnent les routes ariégeoises en quête de légumes et autres produits savoureux. Le plaisir de ces deux barbus c'est de partager la cuisine authentique et traditionnelle à leurs clients. Des spécialités ariégeoises servies dans un décor d'antan, de quoi raviver de bons souvenirs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.