À la découverte du Couserans : les tenues traditionnelles ariégeoises

Dans le Couserans, le patrimoine et la tradition sont une véritable fierté. Cela se reflète par les Biroussans, une troupe folklorique qui perpétue les chants et les danses de leurs ancêtres. Durant leurs représentations, ils se parent de costumes traditionnels dont le sabot à pointe longue en est le signe distinctif. Autour de ce travail de mémoire, un lien d'amour et d'amitié s'est créé au sein du groupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.