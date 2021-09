A la découverte du festival de la tomate au château de la Bourdaisière

Le festival de la tomate aura lieu ce week-end. Un rendez-vous immanquable pour beaucoup. Cette 23e édition se tiendra au château de la Bourdaisière. Chaque année, les visiteurs en apprennent davantage sur ce fruit. Leur couleur et leur saveur constituent le patrimoine de nos jardins. Dans un potager du château de la Bourdaisière, Nicolas cultive 700 variétés de tomates. Il connaît la subtilité de chacune d'entre elles. Le château a créé ce conservatoire national de la tomate il y a 23 ans. Star incontestée de nos potagers, même là-bas, les tomates ont souffert cet été, victime du mildiou. Pour l'agriculteur, c'est l'occasion de repérer les plus résistantes, comme la Lumina. Ce potager en culture biologique permet de redécouvrir des variétés oubliées, de plus en plus appréciées des amateurs. Après la visite du jardin, place à la dégustation. Un moment de plaisir pour des touristes américains. Ce week-end, le festival de la tomate sera une manière de prolonger l'été avec gourmandise.