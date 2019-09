A la découverte du Japon, une destination riche en culture et en histoire

Le Japon est un vrai mélange de tradition et de modernité. L'équipe de TF1 vous fait découvrir les richesses de ce pays si différent de l'Hexagone. Pour ce faire, nous ne sommes pas restés sur les célèbres circuits touristiques qui font le renom de cette destination. C'est avec un tout autre regard que l'on vous plonge au cœur du "vrai Japon". Découvrez en images la force des traditions, les paysages ruraux, la modernité de sa capitale et la diversité de ce pays si singulier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.