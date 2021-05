À la découverte du jardin botanique du Parc de la Tête d'Or de Lyon

Les Lyonnais ne veulent pas manquer la floraison de 300 variétés de pivoine dans le jardin botanique du Parc de la Tête d'Or. Un spectacle qui ne dure que quelques semaines par an. L'endroit renferme 8 000 arbres centenaires, des parterres de tulipes et 30 000 rosiers. C'est l'une des plus riches collections d'Europe. Les Lyonnais cultivent l'art de créer de nouvelles variétés depuis deux siècles. Dans les massifs, on aperçoit les 37 jardiniers qui font la chasse aux mauvaises herbes. La serre de 21 mètres de haut est l'un des symboles du jardin. Elle fera parcourir le monde sans quitter la ville. "Sur 1 900 mètres carrés, on passe de l'Asie tropical au Mexique, à Madagascar, aux Seychelles, en Indonésie", explique Jean-Pierre Grienay, jardinier botaniste. Une jungle où cohabitent bougainvilliers, azalées et arbres exotiques. En 1856, son créateur avait un rêve : faire un jardin pour enseigner aux habitants la botanique. Depuis, les Lyonnais savent qu'à la Tête d'Or, ils trouveront de quoi nourrir l'esprit et faire battre le cœur.