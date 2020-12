À la découverte du jardin illuminé de Germain Ducôté à Charnay-lès-Mâcon

Dans la nuit sombre de décembre, il est un jardin féérique où règne l'imagination à Charnay-lès-Mâcon. Cet endroit séduit les enfants depuis plus d'une dizaine d'années. Derrière cette petite tribu de pères Noël se cache Germain Ducôté, un agriculteur à la retraite qui a gardé son âme d'enfant. Pour préparer ce spectacle, cet as de la récupération y passe des journées entières. Luge, train, grille de congélateur... il regorge d'idées pour décorer son jardin. Plus de 14 000 lumières pour apporter un peu de joie et de chaleur dans ce village de Bourgogne. Autrefois, Germain Ducôté ne recevait qu'une petite orange en guise de cadeau de Noël, car ses parents n'étaient pas riches. Pour lui, ce jardin illuminé est presque une revanche sur la vie. "Maintenant que je peux me le permettre et que j'ai le temps, je vais faire de Noël quelque chose de bien " a-t-il dévoilé. Et les étoiles dans les yeux des promeneurs sont ses plus belles récompenses. D'ailleurs, ces derniers comptent bien en profiter ces prochaines semaines.