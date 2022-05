À la découverte du jardin remarquable de Pellinec, dans les Côtes d’Armor

Le paradis pourrait ressembler à ces paysages de la côte bretonne. Des compositions colorées, élaborées, comme autant de tableaux. En guise de peinture, des plantes, des fleurs et surtout des feuilles. Gérard Jean, propriétaire du jardin du Pellinec, a une passion pour les feuilles. Ça fait 25 ans qu'il continue de créer son jardin, son éden à lui, avec chaque matin ses moments d'extase. Des feuilles se ramollissent, trop de soleil, alors il saisit le jet. Voir souffrir ses plantes, c'est insupportable à ses yeux. Il a toujours besoin de s'étonner lui-même, comme avec cette plante et sa curieuse découpe, une pépite découverte au Vietnam. L'étrange le séduit, comme la plupart des jeunes pousses aux couleurs inattendues pour le printemps, ou encore cet arbre dont les feuilles ne grandissent pas. Quel jeu pour lui de jongler avec le graphisme des feuilles. Le bonheur par exemple, c'est cette juxtaposition d'une plante à feuilles très découpées et d'une autre à aiguille. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.Y. Chamblay