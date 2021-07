A la découverte du Jura en roulotte

Depuis trois jours, Patrick et sa famille, venus de Belgique, partagent leurs vacances avec Quenotte. Cette jument franc-comtoise âgée de seize ans tire leur roulotte. Chaque matin, elle a d'abord droit à sa toilette complète. Pas facile ensuite d'harnacher et d'atteler correctement la jument. Dominique est celle qui organise ces randonnées en roulette. Elle a tout prévu pour ses clients. D'une étape à l'autre, la famille de Patrick se débrouille seule pour mener son attelage. Entre deux chemins, il faut parfois prendre une route où la différence de vitesse est flagrante avec les voitures. Mais c'est bien évidemment dans les chemins de traverse comme dans le Val d'Amour au pied du Jura que se révèlent tous les plaisirs de voyager en roulotte. La roulotte permet de passer la nuit un peu partout du moment que Quenotte a de quoi manger. Une fois la roulotte détachée et calée, il n'y a plus qu'à en profiter. Lorsqu'il pleut, contrairement au camping, tout le monde est à l'abri. Mais ce que retiennent les enfants c'est surtout le plaisir de la découverte.