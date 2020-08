A la découverte du lac d'Aiguebelette en Savoie, un petit coin de paradis

Des quatre plus grands lacs de Savoie, celui d'Aiguebelette est le plus petit, le plus protégé, mais aussi le plus secret. Avec sa couleur verte émeraude, il porte bien son nom, qui signifie "belles petites eaux". Il est également l'un des lacs les plus chauds d'Europe avec une température entre 27 et 28° C en surface. Dominique, Martin et Claire, des passionnés de cet endroit, nous font découvrir leur coin favori. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.