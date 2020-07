À la découverte du lac de Castillon

Le lac de Castillon (Alpes-Maritimes) est reconnu pour l'émeraude de ses eaux et le vert des sapins. Pour les visiteurs, c'est un décor qui invite à la contemplation et à la multiplication des pauses. Un paysage très beau, et surtout très tentant, à condition d'aimer la fraîcheur. L'eau, à 23 °C, est idéale pour les familles sportives. Pas de vague ni de tumulte, mais un dépaysement total à la clé. Un calme absolu que l'on retrouve le long des huit kilomètres du lac.