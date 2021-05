A la découverte du lac Léman

Entre chaînes de montagne et eau translucide, le Léman incarne une immense cité majestueuse. Le lieu offre un charme discret avec des paysages d'un autre temps et des rives aux recoins paradisiaques, jalousement gardés par les habitants. Gilles Guyon est né et a grandi ici. Comme attiré par des sirènes lacustres, il a cédé à l'appel du lac. Depuis plus de 30 ans, il navigue à bord de ses voiliers sur les eaux bleutées. Bâti au XIV e siècle, le village d'Yvoire est l'un des joyaux de cette partie française du lac. Au pied de son château se trouve un jardin peu ordinaire qui sollicite nos cinq sens comme ces oreilles d'ours ou encore ce mandragore que les jeunes sorciers connaissent bien. Un peu plus loin, les rives du lac nous réservent un dernier mystère. Une carte postale où se mêlent une plage de sable fin et le massif de Chablais. Ici, un maillot de bain est de rigueur même en avril. Pour les habitants au bord du lac, il est impensable de vivre ailleurs car ils savent qu'ils tiennent là un petit coin de paradis au cœur des Alpes.